Mustafa Mert Koç'tan gizemli yol arkadaşı açıklaması

Eğlence

Oyuncu ve müzisyen Mustafa Mert Koç, Bebek'te otomobilindeyken bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Patlayan flaşlar karşısında oldukça rahat tavırlar sergileyen Koç, basın mensuplarını selamlamayı da ihmal etmedi.

Yanındaki kişinin kim olduğu sorulduğunda ise hiç uzatmadan “Bir arkadaşım” yanıtını verdi. Trafiğin aktığını belirterek muhabirlere teşekkür eden Koç, kısa süre sonra otomobiliyle bölgeden ayrıldı.