Pop-punk kraliçesi anne oldu: Avril Lavigne'den bebek sürprizi

Eğlence

Bir süredir ortadan kaybolan pop-punk yıldızı Avril Lavigne, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla herkesi şaşırttı. 42 yaşındaki şarkıcı, bir kız bebek sahibi olduğunu duyururken paylaşımına "Bizim minik prensesimiz geldi" notunu düştü.

Siyah beyaz fotoğraflarla gelen müjdede, Lavigne'in ve kimliğini açıklamadığı gizemli sevgilisinin minik bebeğin elini tuttuğu anlar yer alıyor. Detaylar ise tam bir 'cool anne' vibe'ı veriyor; Lavigne, bir kaykay üzerine yan yana dizilmiş kendi, sevgilisinin ve kızının spor ayakkabılarını paylaşarak tarzından ödün vermediğini kanıtlamış.

Aslında Lavigne'in hayatı boyunca aşk trafiği hiç durmamıştı. 2006 ile 2009 arasında Deryck Whibley ile, ardından 2013 ile 2015 yılları arasında Chad Kroeger ile evlenip boşanan şarkıcı, Mod Sun ile nişanlanmış ama sonra bu kararından dönmüştü. Ayrıca Bruce Jenner'ın oğlu Brody ve son olarak Tyga ile yaşadığı ilişkilerle de çok konuşulmuştu.

Sonunda o beklenen haber geldi ve sosyal medya iyi dilek mesajlarıyla doldu taştı. Bakalım gizemli baba kim çıkacak?