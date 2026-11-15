İrem Derici'den evlilik planlarına 'kasa boş' cevabı

Eğlence

Kıbrıs'ta sevenleriyle buluşan İrem Derici, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. DJ nişanlısı Melih Kunukçu ile evlilik planlarının sorulması üzerine dürüstlükte çıtayı arşa çıkaran Derici, "Paramız kalmadı!" diyerek durumu özetledi.

Bütün yaz boyunca evin tadilatı için çalıştığını belirten şarkıcı, "Kasa boş, kasa bomboş! Banka hesabım gitgide düşüyor" sözleriyle durumu anlattı.

Yapay zekâ tartışmalarına da giren Derici, teknolojinin gereğinden fazla büyütüldüğünü savunarak yapay zekânın yeni bir şey vermediğini, mevcut olanları hızlıca sunduğunu söyledi.

Bir de Serenay Sarıkaya detayı var tabii. Sarıkaya'nın oyunculuğuna zaten hayran olduğunu söyleyen İrem, özellikle Paris Moda Haftası'ndaki podyum yürüyüşündeki özgüvenli duruşuna bayıldığını dile getirdi.