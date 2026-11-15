Şortlu İdo gitti, bambaşka bir İdo geldi: "Beni hiçbir şey yıkamaz"

Eğlence

İbrahim Tatlıses'in oğlu olan şarkıcı İdo Tatlıses, müzik dünyasında kendi yolunu çizmeye devam ediyor. Pop tarzındaki çalışmalarıyla tanınan sanatçı, son olarak "Yıkılmayız Öyle" isimli single'ını dinleyicilerle buluşturdu.

Hiçbir şey yıkamaz

"Yıkılmayız Öyle" şarkısındaki sözler üzerinden konuşan İdo Tatlıses, hayat karşısındaki duruşunun oldukça sağlam olduğunu belirtiyor. Hayatın yıkılacak bir yer olmadığını düşünen sanatçı, bir kez yıkılan kişinin ardının kesilmeyeceğine inandığını söylüyor. Hayatın inişli çıkışlı yapısını kabul eden ancak yıkılmış hissedecek bir noktaya gelmemek gerektiğini savunan İdo, bu soğukkanlılığının temelinde küçük yaşlarda yaşadığı ailevi olayların olduğunu ifade ediyor. Yaşadığı deneyimler sayesinde artık her şeye hazır olduğunu ve istemeden de olsa bu soğukkanlı yapıya eriştiğini anlatıyor.

Babasıyla müzikal bağ ve beklentiler

Son şarkısında babası İbrahim Tatlıses'in "Mutlu Ol Yeter" eserinin müziğine yer veren İdo, bu fikrin Mert Kemancı ile birlikte ortaya çıktığını ve bununla babasına bir selam çakmış olduklarını söylüyor. Babasının yorumlarını isabetli ve kısa bulan İdo, İbrahim Tatlıses'in insanı bazen içinden çıkılması zor bir hengameye sokabildiğini gülerek anlatıyor. Babasını tek ve eşsiz bir müzik adamı olarak gören sanatçı, onun yaşadığı zorlukları ve geçtiği yolları kendisinin yaşamadığı için onunla aynı düşüncelere sahip olmasının zor olduğunu belirtiyor. İbrahim Tatlıses'in kendisinin de onun gibi olmasını istediğini ancak tarzlarının farklı olduğunu vurgulayan İdo, sahnede babasının şarkılarını okusa da aslında pop müzik yaptığını söylüyor. Hatta babasının yeteneğinin yüzde birinin kendisinde olmasını isteyeceğini ekliyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu olmanın getirdiği toplumsal beklentilerin kendisini hiç zorlamadığını söyleyen İdo, "Sen" şarkısının 300 milyon, "Bileklerime Kadar Acıyor" şarkısının ise 200 milyon dinlenme aldığını hatırlatıyor. Bazı insanların kendisinden takım elbise giyip halay çekmesini beklediğini belirten sanatçı, kimseye kendini sevdirmek gibi bir derdi olmadığını net bir şekilde ifade ediyor.

Şortlar rafa kalktı, orkestra geldi

Görünümündeki değişimle dikkat çeken İdo, artık takım elbiseleri daha sık giydiğini anlatıyor. Şort giyme alışkanlığından kopmanın kendisi için çok zor olduğunu ancak artık daha normal, rahat ve derli toplu bir giyim tarzına döndüğünü belirtiyor. Bu imaj değişikliğinin sahneye de yansıdığını söyleyen sanatçı, eskiden saçlarını beyaza boyadığı veya çoraplarını eşofmanın üstüne çektiği dönemleri geride bıraktığını söylüyor. Artık sahne performanslarını DJ yerine daha büyük bir orkestra ile gerçekleştirmeye karar verdiklerini ve eski tarzının yerini bambaşka bir İdo'nun aldığını vurguluyor. Ayrıca, herhangi bir şirkete veya patrona bağlı olmadan, istediği müziği istediği zaman yapabildiği için şu anki durumundan oldukça mutlu olduğunu ekliyor.

Babalık ve özel hayat

Çocukları Emir ve Ayel ile zaman geçirmekten büyük keyif aldığını belirten İdo, çocukların gelişim sürecinin kendisinde yeni bir zaman algısı oluşturduğunu söylüyor. Çocuklarının karakterlerini birbirinden çok farklı bulan sanatçı, birinin tatlı, diğerinin ekşi olduğunu ve birbirlerine hiç benzemediklerini anlatıyor. Özellikle İbrahim Ayel'in yüksek özgüveninden ve her yerde dans etmesinden bahseden İdo, çocuğun mikrofonu eline aldığında dedesi gibi bağırarak el salladığını ve onda bir müzikal ışık gördüğünü belirtiyor. Kendi çocukluğunda babasının işleri nedeniyle yanında olamadığını hatırlatan İdo, çocukları müzikle ilgilenmek isterse onlara zaman ayırabileceği için bu fikrin kendisini mutlu ettiğini söylüyor. Çocuklarının dedelerinin kim olduğunun farkında olduğunu, ancak bazen videolardaki kişiyi önce "dede" olarak tanımladıklarını gülerek anlatıyor. Kendisinin de oldukça ilgili, onları yatırıp kaldıran ve gece ağladıklarında yanlarına giden çok iyi bir baba olduğunu düşünüyor.

Dijital projeler ve ailevi tartışmalar

YouTube üzerinden yayınladığı "İdo Show" programının Kasım sonunda tekrar başlayacağını müjdeleyen sanatçı, sohbet yönünün daha çok görüldüğü bu platformda özgürce program yapmanın cazip geldiğini söylüyor. İleride bu programın müzikli bir versiyonunu televizyona taşıma düşüncesinin olduğunu da ekliyor. Diğer yandan, babası İbrahim Tatlıses'in kardeşleriyle yaşadığı tartışmalara dair sorulara yanıt veren İdo, bu konularda kendi kabuğunda kalmayı tercih ettiğini belirtiyor. Baba ve çocuk arasında yaşananlar hakkında yorum yapmanın saçma olacağını, olayların detaylarını kendisinin de televizyondan öğrendiğini ve özel hayatın televizyonda konuşulmasını sevmediğini ifade ederek sessizliğini koruyor.

Sizce İdo'nun yeni "derli toplu" hali mi yoksa o eski şortlu tarzı mı daha ikonikti?