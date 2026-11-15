Oğuzhan Koç'un kira krizinde final: Evden taşındı

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Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2019'dan beri yaşadığı evinde ev sahibiyle yaşadığı kira uyuşmazlığının ardından taşındı. Olaylar şöyle gelişti: Aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç'a ev sahibi Güneş B., kirayı 350 bin liraya çıkarma teklifiyle geldi. Koç talep edilen artışı kabul etmedi, anlaşma sağlanamayınca konu yargıya taşındı.

Ev sahibinin İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı kira tespit davasında ev sahibi, kira artışlarını düzenli yaptığını belirterek talep edilen rakamın kabul edilemeyeceğini savundu. Ancak bilirkişi raporu durumu daha da garipleştirdi; dairenin kira bedeli tam 360 bin lira olarak hesaplandı. Mahkeme, bu rakama yüzde 10 hakkaniyet indirimi uygulayınca yeni kira bedeli 324 bin lira olarak kesinleşti.

Sonuç olarak Oğuzhan Koç'un kirası bir anda 239 bin lira artmış oldu. Kararın ardından Koç, sevgilisi Hazal Subaşı ile birlikte oturduğu Levent'teki evden taşındı. Nakliye şirketi eşyaları toplarken, Hazal Subaşı'nın yükleme süreci boyunca işin başında beklediği görüldü.