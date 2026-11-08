Serenay Sarıkaya'nın Paris şıklığı küçük bir servet değerinde

Eğlence

Serenay Sarıkaya, Paris'te verdiği pozlarla yine gündeme oturdu. Saint Laurent imzalı, mavi tonlarının hakim olduğu ve kahverengi çiçek desenleriyle süslenmiş mini bir elbiseyle karşımıza çıkan oyuncu, stilini konuşturdu. Uzun kollu, kare yakalı ve vücudu saran bu elbisenin fiyatı tam 235 bin 790 TL.

Kombinin geri kalanı da pek farklı değil. Sarıkaya, çiçekli elbisesini siyah, ince topuklu ve transparan detaylı ayakkabılarla tamamlamış. Ayakkabıların fiyatı ise 174 bin 500 TL. Altın tonlarındaki büyük küpeler ve açık bırakılan saçlar da bu yüksek bütçeli görünümün son dokunuşları olmuş.

Sadece iki parçadan oluşan bu kombinin toplam tutarı 410 bin 290 TL'ye ulaşıyor. Şıklıkta sınır tanımayan Serenay, Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasında Ajda Pekkan ile aynı sahneyi paylaşıp 11 yıllık düet hayalini gerçekleştirdikten sonra, rotasını Paris'e çevirip tarzıyla konuşulmaya devam ediyor.

Biz bu paraya küçük bir ev ya da dünya turu planlardık ama Serenay'ın üzerinde gerçekten duruyorsa tartışmaya kapalıyız. Sizce bu kombin bu kadar eder mi?