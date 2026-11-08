Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu cephesinde romantizm rüzgarları: Birinci yıl kutlaması geldi

Eğlence

Mayıs ayında katıldıkları bir etkinlikte birlikteliklerini ilk kez belli eden Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu, ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Sosyal medya hesaplarından zaman zaman beraberliklerine dair kareler paylaşan ikili, bu özel gün için yine romantik fotoğraflara imza attı.

Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle beraber olduğu kareleri paylaşırken altına oldukça duygusal bir not bıraktı. Uzunoğlu paylaşımında "Nerdeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım" sözlerini kullandı. Akın Akınözü ise bu romantik çıkışa "İyi ki..." diyerek kısa ama net bir karşılık verdi.

Biz bu kadar tatlı mesajları gördükten sonra artık standart kutlama postlarını geçtik, resmen aşk dersi alıyoruz. Bakalım bu romantik enerji bizi daha nelerle karşılaştıracak?