Cem Yılmaz'dan bastonlu cevaplar: "Doktorum yasakladı"

Eğlence

29 Ağustos'ta Çanakkale Ayvacık'taki evinde kalp krizi geçiren ve ardından anjiyo olan komedyen Cem Yılmaz, bir etkinlikte görüntülendi. Bir süre baston kullanmak zorunda kalan 53 yaşındaki sanatçı, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Basın mensuplarının ilişkisi olup olmadığı sorusuna "Bir ilişkim yok, doktorum yasakladı" diyerek esprili bir yanıt veren sanatçı, Nurgül Yeşilçay'ın kadınların yaşıyla espri yapanların sonra bastonla yürüdüğüne dair sözlerini de unutmadı.

Yeşilçay'ın bu göndermesine oldukça neşeli karşılık veren Cem Yılmaz, bastonunun 90'lardan beri konuşulduğunu hatırlattı. Nurgül Yeşilçay'ı çok sevdiğini belirten komedyen, "Esprili insanları severim" diyerek konuyu kapattı.