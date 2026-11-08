Hafsanur Sancaktutan'dan yeni imaj açıklaması: Nişantaşı derken Ayasofya'ya gitmiş

Eğlence

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Nişantaşı'nda kuaföre giderken objektiflere yansıdı. Saçlarının uzadığını ve yeniden kısaltmak istediğini belirten Sancaktutan, saçlarını çok zamandır kestirmek istediğini söyledi. Projesi bitince kendisine "piyango bileti gibi bir şey" olduğunu ifade etti.

Nişantaşı'na gitmek isterken yanlışlıkla Ayasofya'ya gittiğini anlatan oyuncu, "Nişantaşı'na geliyorum diye Ayasofya Camii'ne gitmişim, dua ettim geçerken" dedi.

Kadınların genellikle depresyona girdiklerinde saçlarını kestirdiğinin söylenmesi üzerine ise Sancaktutan, "Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum çok şükür" yanıtını verdi.