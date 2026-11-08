Hakan Peker ve ağabeyinin yaşları şok ettirdi: Gençlik sırrı genetik mi?

Eğlence

65 yaşındaki şarkıcı Hakan Peker, 67 yaşındaki ağabeyi Zafer Peker ve anneleri Sabahat Tekin'le bir araya gelip kahvaltı yaptı. Aile kahvaltısından paylaşılan kareler, iki kardeşin genç ve dinç görünümüyle bir anda gündem oldu. Aralarında sadece iki yaş olmasına rağmen ikilinin bu kadar formda görünmesi sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Hakan Peker aslında bu konuya daha önce nokta koymuştu. Genç görünümünün estetik müdahalelerle ilgili olduğu yönündeki iddialara yanıt veren şarkıcı, yüz gerdirme operasyonu geçirmediğini söylemişti. Bu durumun tamamen genetik özelliklerinden kaynaklandığını belirten Peker'in sözleri, ağabeyiyle yan yana geldiği son pozlarla birlikte yeniden hatırlanmış oldu. Açıkçası bizce genetik piyangosu diye bir şey var ve Peker kardeşler bunu sonuna kadar kullanmış.