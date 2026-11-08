İsmail Balaban ve İlayda Şeker çiftinin ikinci bebeği geldi

Eğlence

İsmail Balaban ve İlayda Şeker, ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çiftin bir kız bebekleri daha dünyaya geldi.

İlayda Şeker, doğum sonrası bebeği, eşi ve doktoruyla birlikte çekilen ilk aile fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Şeker, paylaşımına “Hoş geldin güzel prensesim Mayda’mız” notunu ekledi. İsmail Balaban ise ikinci kızları Mayda'nın sağlıcakla dünyaya geldiğini belirterek, ömrünün ve bahtının güzel olmasını diledi.

Survivor 2021 sezonunda tanışıp 2022 yılında evlenen çiftin, daha önce İlis adında bir kız çocukları vardı. Hamilelik haberini daha önce sosyal medyadan duyuran Şeker, "2. evladımız da geliyor" diyerek müjdeyi vermişti.

Bakalım Mayda ile İlis'in beraberliği nasıl olacak, şimdiden çok tatlı bir kaos bizi bekliyor olabilir mi?