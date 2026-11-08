Mehmet Günsür'den Şehzade Mustafa'nın idam sahnesi itirafları

Eğlence

Mehmet Günsür, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki Pazar Sohbeti programına konuk oldu. Oyuncu, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Şehzade Mustafa'nın idam sahnesinin perde arkasını paylaştı. Karakteri canlandırmaya başladığı andan itibaren bu sonu beklediğini belirten Günsür, sonucun tarih kitaplarında yazılı olması nedeniyle hikâyenin oraya gideceğinin baştan belli olduğunu söyledi.

Günsür, bu bekleyişin sadece kendisinde değil, iki sene boyunca tüm ekip ve izleyicilerde olduğunu ve bunun 'garip bir ağırlığı' olduğunu ifade etti. Karakteri iki yıl boyunca öyle bir içselleştirdi ki, sahnenin etkisinden kolay kolay çıkamadığını anlattı. 'Bir babanın oğlunu öldürmesi çok büyük bir olay' diyerek bu yükün altını çizen oyuncu, sahnenin içine girmenin 'çok kötü bir his' olduğunu ve bunu sette bizzat yaşadığını belirtti.

Sohbet sırasında Bursa konusuna gelince, Günsür Şehzade Mustafa'nın türbesini ziyaret edemediğini açıkladı. Bölüm yayınlanmadan önce gitmeyi planlasa da bu gerçekleşmedi. Sonrasında ise ziyaret imkansız hale geldi; çünkü bölümün yayınlandığı günün ertesi günü türbede öyle bir izdiham yaşandı ki türbenin kapatılması gerekti. Dizinin etkisiyle birçok kişi Mustafa'nın türbesini görmek için Bursa'ya akın etti.

Karakterle bu kadar bütünleşip sahne sonrası günlerce kendine gelememe durumları gerçekten ağır bir deneyim olmalı. Bir yandan tarihin gerçekliği, diğer yandan oyunculuk performansı derken Bursa turizmine bile katkı sağlamak tam bir şov.