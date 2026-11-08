Çakallarla Dans ekibi Almanya'da polislerle kapıştı

Eğlence

Çakallarla Dans serisinin sekizinci filmi Şututgart Çıkarması ile beyaz perdeye dönen ekip, serinin başarısını ve yeni filmin perde arkasını paylaştı. Şevket Çoruh, oynadığı işlerin genellikle uzun sürdüğünü belirterek, ilk filmin ardından gelen ilginin ardından serinin devam ettiğini ve bu filmdeki ilgiye göre dokuzuncu ya da onuncu filmlerin bile gelebileceğini söyledi.

Sürekli sinemada kalma kararını savunan Çoruh, projenin bir diziye dönüşmemesini olumlu karşıladı. Serinin fabrika ayarlarında kalmasının ve sadece sinema için üretilen bir iş olarak devam etmesinin heyecan verici olduğunu düşünen oyuncu, televizyona bulaşmamanın önemine dikkat çekti. Didem Balçın da bu görüşe katılarak, haftalık yayınlanan bir dizi formatının enerjisini tüketebileceğini ve mevcut heyecanın kaybolabileceğini ekledi.

Almanya'da "Arka Sokaklar" tarzı kovalamaca

Filmin yarısının çekildiği Almanya macerası, ekip için beklenmedik olaylarla geçti. Şevket Çoruh, Türkiye'deki çekim alışkanlıklarını Almanya'ya taşıyıp "Arka Sokaklar" dizisindeki gibi bir kovalamaca sahnesi çektikleri sırada gerçek polislerle karşılaştıklarını anlattı. Polislerin müdahale ettiğini belirten Çoruh, ekibin bir kısmının yere yatırılıp kelepçelendiğini söyledi.

Kendi durumunu anlatan Çoruh, bir grubun parka saklandığını ve kendisinin de onlardan biri olduğunu belirtti. Didem Balçın ise polis arabasının ışıklarını gördüğü anda durumu fark edip hiç çaktırmadan parkın içine doğru yürüdüğünü ve bu sayede kaçmayı başardığını açıkladı. Yaşananların ardından polislerin, bölgede bu tarz sahneler çekmek için özel izin alınması gerektiğini ve çevreden şikâyetler geldiğini belirttikleri, ekibin ise durumu film çekimi olduğunu anlatarak çözdüğü öğrenildi.

Karakterlerin değişimi ve dostluklar

Yıllar içindeki değişimlerine değinen oyuncular, karakterlerin durumunu değerlendirdi. Didem Balçın, Kayınço Gökhan karakterinin izleyiciyi şoke edecek kadar "bitmiş" bir halde olduğunu ancak küllerinden doğacağını söyledi. Fatma karakterinin ise hayatını bir şekilde idame ettirdiğini belirten Balçın, ekibin farklı noktalardan başlayıp tekrar bir araya geleceğini vurguladı. Şevket Çoruh ise Kayınço Gökhan'ı malt severliğinin kurtardığını ve bunun bir iksir gibi etkilediğini ekledi.

Özel hayatlarındaki bağlara değinen Balçın, Şevket Çoruh'u zorluklarla mücadele eden değerli bir dost olarak tanımladı. Aylarca görüşmeseler bile, herhangi bir yardıma ihtiyaç duyduğunda Çoruh'un anında yanında olduğunu belirten Balçın, dostluklarının derinliğini vurguladı. Çoruh ise Balçın'ı enteresan bir insan olarak tanımladığını ve onu Müzeyyen teyzesinin gençliğine benzettiği için çok sevdiğini söyledi.

Arka Sokaklar rekoru ve kilo kaybı

Şevket Çoruh, 751 bölümle Türkiye rekoru kıran Arka Sokaklar dizisinin sona ermesi hakkında konuştu. Dizinin 20 yıl boyunca sürmesinin yeterli bir süre olduğunu belirten Çoruh, bitişi Kanal D ve seyircinin takdiri olarak gördüğünü söyledi. Dizideki ekip arkadaşlarının artık akrabaları gibi olduğunu, çocuklarının büyüdüğünü ve evlendiğini belirterek, bu sürecin kendileri için çok güzel bir serüven olduğunu ifade etti.

Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Didem Balçın ise zayıflama iğnesi kullanmadığını net bir şekilde açıkladı. Kilo alıp verme sürecinin kendisi için doğal olduğunu ve genellikle her Çakallarla Dans filmi öncesinde kilo verdiğini belirten Balçın, bu dönemin hoşuna gittiğini söyledi. Yaş ilerledikçe sağlığa ve spora daha çok önem verdiğini, kaslarını kuvvetlendirmeye çalıştığını anlatan oyuncu, yemek yemeyi çok sevdiği için diyet sürecinin zor olduğunu ancak kendine değer verdiği bir dönemde olduğunu ekledi.