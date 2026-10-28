Çılgın Bediş'in Ayşegül'ünden şaşırtan kariyer değişimi

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Çılgın Bediş dizisindeki Ayşegül karakteriyle hepimizin aklına kazınan Zeynep Kaçar, oyunculuktan sonra rotayı tamamen farklı bir yöne kırdı. 54 yaşındaki Kaçar, artık sadece ekranlardaki performansıyla değil, yazdığı romanlar ve kazandığı edebiyat ödülleriyle adından söz ettiriyor.

1996 yılında başlayan ve dönemin en popüler gençlik dizilerinden biri olan Çılgın Bediş'te, Yonca Evcimik'in yanı sıra Cenk Torun, Çiçek Dilligil ve Selahattin Taşdöğen gibi isimler yer alıyordu. Zeynep Kaçar, o dönem 24 yaşında olmasına rağmen dizide liseli bir genç kızı canlandırarak hafızalarda yer edinmişti.

Kaçar, bu çıkışının ardından Binbir Gece, Gümüş, Hanımın Çiftliği, Tatlı Hayat ve Ayrılsak da Beraberiz gibi sevilen yapımlarda da rol aldı. Ancak zamanla televizyon ekranlarından uzaklaşmaya başladı. Bir dönemin tanınan oyuncusunun ekranlardan uzaklaşmasının ardından ne yaptığı merak edilirken, Kaçar'ın kariyerine bambaşka bir alanda, tiyatro ve edebiyat dünyasında devam ettiği ortaya çıktı.

Oyunculuğu tamamen bırakmasa da 2000 yılında Tiyatro Boyalı Kuş'u, 2008 yılında ise Bab-ı Tiyatro'yu kuran sanatçı; yönetmen ve oyun yazarı olarak da çalışmaya başladı. Üstelik kaleme aldığı oyunlar sadece Türkiye'de değil; ABD, İsveç ve Tayvan'da da sahnelenerek uluslararası bir başarı yakaladı.

Sanatçının yeteneği sahnelerle sınırlı kalmadı. Yazarlığa da soyunan Zeynep Kaçar, Kabuk ve Yalnız isimli romanlarını yayımladı. Özellikle Yalnız romanıyla Attila İlhan ve Notre-Dame de Sion edebiyat ödüllerini kucakladı. Liseli Ayşegül'den ödüllü yazarlığa uzanan bu yolculuk gerçekten takdire şayan, bizce bu vizyona bayıldık!