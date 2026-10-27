Muhtemel Aşk'a bayram arası

Eğlence

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili sebebiyle yayın akışından çıkarıldı. Normal şartlarda yarın ekrana gelmesi beklenen bölüm, resmi tatile denk geldiği için bir hafta ertelendi.

Dizinin yayınlanan fragmanına göre, merakla beklenen yeni bölüm 5 Kasım Perşembe akşamı izleyiciyle buluşacak. Tatil moduna girip diziyi özleyecekler için bekleyiş biraz uzadı ama olsun, 5 Kasım'da geri dönüyorlar.

Sizce bir hafta ara vermek hikayeyi soğutur mu yoksa daha mı çok merak uyandırır?