İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatli'ye romantizm yağmuru

Eğlence

İdo Tatlıses, 2021 yılında dünya evine girdiği Yasemin Şefkatli ile evlilik yıl dönümlerini kutlamak için sosyal medyada duygusal bir paylaşıma imza attı. Şarkıcının eşine yazdığı romantik sözler anında ilgi odağı oldu.

Tatlıses, paylaştığı kareye 7 Ekim 2021 tarihini not düşerek "Hayatımın en güzel 'evet'i" şeklinde başladı. Eşine seslendiği mesajında, beraber geçirdikleri her yılın hayatına yeni bir güzellik kattığını belirten İdo Tatlıses, kurdukları yuvanın, paylaştıkları anıların ve büyüyen ailelerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Yasemin Şefkatli'ye "İyi ki eşim, yol arkadaşım ve en güzel hikâyemin ortağı sensin" diyerek sevgisini ilan eden Tatlıses, mesajını sevgi sözleriyle noktaladı.

2021'deki görkemli törenle başlayan bu yolculuk, 2024 yılında ikiz bebeklerin dünyaya gelmesiyle iyice renklenmişti. Çift, ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel ile birlikte aile hayatlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Şekerleme dozunu biraz fazla kaçırmış olabilirler ama bu aşk dolu sözlere kim karşı koyabilir ki? Sizce de fazla romantik değil mi?