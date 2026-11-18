Eğlence

Oyuncu Kerem Bürsin, spor salonundan paylaştığı yeni karesiyle sosyal medyayı hareketlendirdi. Antrenman sırasında çekilen pozuyla belirginleşen karın kaslarını ve fit görünümünü sergileyen Bürsin, takipçileri arasında büyük ilgi topladı.

Düzenli spor yaptığı bilinen Kerem Bürsin, bu defa oyunculuğuyla değil, disiplinli çalışmasının sonuçlarını gözler önüne seren kaslı pozuyla gündeme geldi. Hayranları tarafından beğeniyle karşılanan paylaşım, kısa sürede magazin dünyasının konuşulan konuları arasına girdi.

Kabul edelim, adam yine yapmış yapacağını. Bu disiplinle gitse yakında gerçekten süper kahraman filmlerinde oynayabilir, bizce formunu koruma konusunda ders veriyor.