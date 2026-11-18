Eğlence

Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, romantik bir İtalya kaçamağına imza attı. Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle dikkat çeken çift, tatil boyunca neşeli ve mutlu anlarını takipçilerine sundu. Birlikte eğlendikleri bu anlar şimdiden sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Aslında bu aşkın ciddi boyutlara geçişi Mayıs ayında olmuştu. Romantik bir evlilik teklifinin ardından, Mayıs ayında aile arasında sade bir törenle nişanlanmışlardı. O dönem paylaşılan nişan fotoğrafları da takipçilerinden bolca tebrik mesajı almıştı.

Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Nikah ne zaman? Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile meslektaşı Yağız Can Konyalı nikah tarihine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Bizce bu İtalya tatili aslında bir ön hazırlıktır, ne dersiniz?