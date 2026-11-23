Eğlence

Oyuncular, filmde merakla beklenen araçlarını sonunda görücüye çıkardı.

İlk iki filmin yıldızı olan araçların yanına bu kez şampiyon at Cindy eklendi. Setten paylaşılan ilk karelerle beraber heyecan dozunu artıran ekip, izleyicilere küçük bir ipucu vermiş oldu.

Cindy'nin de dahil olduğu bu yeni serüven, 26 Şubat 2027’de sinemaseverlerle buluşacak. Bir atın hikayeye nasıl dahil olacağı şimdiden merak konusu; sizce bu üçlüden nasıl bir kaos çıkar?