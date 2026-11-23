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Oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil, 10 yılı aşkın bir sürede tamamladığı Resmin Aklımda Kaldı Izdırap filminin başarısını özel bir gala gecesiyle kutladı. Film ekibini, oyuncu arkadaşlarını ve dostlarını bir araya getirdiği bu gecede davetliler, dört kısa filmden oluşan özel yapımı birlikte izleme fırsatı buldu.

Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu ve yönetmen kimliklerinin yanı sıra eski bir futbolcu. Köstendil, bu projenin yaklaşık 10 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirtti. Dört parçadan oluşan ve finalde birbirine bağlanan konsept bir deneme olan filmin, en başından beri yaklaşık 10 yıl sürdüğünü açıklayan Köstendil, paranın da zorlukla çıkarıldığını söyledi.

Çocukluktan yaşlılığa bir yolculuk

Filmle anlatmak istediği duyguları paylaşan Köstendil, çocukluktan yaşlılığa kadar insanların birbirine dokunduğu, seslendiği ortak hikâyelerin, sokakların ve fotoğrafların olduğunu vurguladı. Geçmişten bugüne, kendi çocukluğunda hissettiği şeylerden bugünkü duygularına kadar uzanan bir yoğunluğu filme yansıttığını belirten yönetmen, aslında çocukluktan yaşlılığa bir yolculuk hissi anlatmak istediğini ifade etti.

Sinemaya duyduğu sevgiyi ve projeyi neden hayata geçirdiğini anlatan Köstendil, mesleğin kendilerine çok şey verdiğini, sayesinden iyi paralar kazandıklarını ve tanınırlık elde ettiklerini söyledi. Bu mesleğe bir şeyler harcarken insanın bunu hissetmediğini, yatırımın karşılık bulup bulmayacağını düşünmediğini belirten Köstendil, bu mesleğin kendilerine çok şey verdiğini, onlar da biraz ona verse ne olacağını sorarak sinemayı çok keyifli ve pahalı bir hobi olarak tanımladı.

Vizyon stratejisi ve "hayal arkadaşları"

Filmin alışılmış vizyon anlayışının dışında bir gösterim yolculuğu olacağını açıklayan Köstendil, projenin öncelikle sinema salonlarında izleyiciyle buluşacağını, ardından farklı gösterim konseptlerini değerlendirdiklerini söyledi. Daha önce Tezgâh filminde de benzer bir yöntem izlediklerini hatırlatan yönetmen, vizyona girmeden önce filmi şehir şehir gezdirip açıkhava gösterimleri yaptıklarını belirtti. Beraber film izlemenin, gülmenin ve üzülmenin kendilerine iyi geldiğine inandığını söyleyen Köstendil, galadaki konsepti de eğer hakkını verebilirlerse sinema salonlarından önce sürdürmek istediklerini ekledi.

Proje boyunca meslektaşlarından ve dostlarından büyük destek gördüğünü belirten Köstendil, yaklaşık 10 yıldır kendisiyle aynı hayali paylaşan arkadaşlarına teşekkür etti. Her kısa filmde farklı oyuncular ve ekiplerle çalışmış olsa da, filmin başından sonuna kadar yanında olan "hayal arkadaşlarının" olmasını en büyük gelir ve kazanç olarak nitelendirdi. Sinema sevgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Köstendil, çocukken ailesiyle film izleyip keyif alan birinin sinemayı aşk olarak görmesinin doğal olduğunu belirtti.

Galanın sürprizi ve usta isimlerin yorumları

Filmde yer aldığı için heyecanlı olduğunu belirten oyuncu Öznur Serçeler, Erkan Kolçak Köstendil'in işini çok özenerek hazırladığını ve onun hayalini gerçekleştirebilmesi için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu Cansu Tosun ise, filmdeki dört farklı hikâyenin her birinin ayrı bir ruhu ve tarzı olduğunu, hepsinin çok güzel olduğunu belirtti. Bunları bir bütün hâlinde izlemeyi merak ettiğini ve heyecanlı olduğunu söyleyen Tosun, Erkan Kolçak Köstendil'in her sahneyi çok keyif alarak, inanarak ve kalpten çektiğini ifade etti. Galaya eski eşi Erkan Kolçak Köstendil'e sürpriz yaparak geldiğini açıklayan Tosun, Erkan'ın haberinin olmadığını, böylece ona ve Marsel'e bir sürpriz yaptığını söyledi. Filmde babasının da rol aldığını belirten Tosun, ailesiyle birlikte galada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Usta oyuncu Meral Çetinkaya, Erkan Kolçak Köstendil'i öğrencilik yıllarından beri tanıdığını ve ona teklif geldiğinde büyük heyecan duyduğunu belirtti. Köstendil'in öğrencilik zamanlarından beri insanı etkileyen bir "şeytan tüyüne" sahip olduğunu söyleyen Çetinkaya, yönetmenin kendisini aklında tutmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Hayatın ve zamanın hızla geçtiğini, dünyanın çok hızlı döndüğünü söyleyen Çetinkaya, artık her şeye geç kaldığını, yaşamaya mı yoksa yaşamanın ne olduğunu çözmeye mi geç kaldığının birbirine karıştığını belirtti. Bu yaşa gelince "şükür" kelimesini daha çok sevdiğini söyleyen usta oyuncu, dünyanın şu sıralar hiç de güzel bir geleceğe gitmediğini ekledi. Yeni jenerasyonun oldukça yetenekli olduğunu, eskisinden daha fazla düşündüklerini ve daha geniş baktıklarını ancak olanaklar konusunda sıkıntılar olduğunu belirten Çetinkaya, ortamı pek iyi görmediğini söyleyerek yeni nesle sabır ve bereket diledi.