Eğlence

Murat Ünalmış, küçük oğlu Toprak'ın birinci yaş gününü kutladığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun babam. İlk yaş günün kutlu olsun. Allah seni iyilerden kılsın, iyilerle karşılaştırsın, hayırlı ve güzel bir ömür versin" notunu düştü.

Kutlama organizasyonunda Ünalmış'ın ailesinin yanı sıra rol arkadaşları Yeşim Gül ve Sezin Bozacı de yer aldı. Takipçilerinden yoğun beğeni ve yorum alan karelerde oyuncu, eşi ve çocuklarıyla birlikte poz verdi.

Sevdan Bir Ateş dizisinde Mirza karakterini canlandıran Murat Ünalmış, Eylül 2023'te Bulgaristan kökenli Nutiye Akar ile evlenmişti. Çift, 2024 yılında önce ilk çocukları Selim Baran'ı, ardından ikinci oğulları Toprak'ı kucaklarına almıştı.

Sessiz sakin takılmayı seven Murat Bey'in bu nadir aile karelerini görmek güzel, Toprak'ın yeni yaşı kutlu olsun!