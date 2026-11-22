Eğlence

2020 yılında yayınlanan ilk sezonuyla ortalığı kasıp kavuran Bir Başkadır, altı yıllık uzun bir aranın ardından ikinci sezonuyla geri döndü. Herkes diziyi tek sezonluk sanırken, senarist ve yönetmen Berkun Oya hikâyeyi yıllar sonra devam ettirme kararı aldı.

Dizinin sevilen karakteri Meryem'e hayat veren oyuncu Öykü Karayel, İbrahim Selim ile Bu Gece programında yeni sezon deneyimlerini paylaştı. Meryem'e tekrar hayat verme fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu belirten Karayel, çekimlerin kendisi için çok kısa sürdüğünden yakındı.

Oyuncu, yeni sezonun senaryosuyla ilgili "Tekrar Meryem'i oynama şansını elde ettiğim için o kadar mutluydum ki. Çok daha az yazmış, keşke biraz daha yazsaymış falan olduk böyle" diyerek durumu özetledi. Çekim sürecinin hızıyla ilgili ise "Şıp diye oynadık bitti çünkü. Ve hepimiz için öyle oldu yani" şeklinde konuştu.

Altı yıllık boşluğa rağmen oyuncu kadrosunun yeniden bir araya geldiğinde hiç yabancılık çekmediğini söyleyen Karayel, ilk okuma provalarındaki atmosferin çok doğal olduğunu anlattı. Ekibin sanki sadece bir ay ara vermiş gibi kaldığı yerden devam ettiğini belirten oyuncu, herkesin karakterine ve hikâyeye kolaylıkla geri döndüğünü vurguladı.

Kısacası ekipten herkes Meryem'e ve o dünyaya öyle bir adapte olmuş ki, araya giren altı yıl sanki sadece bir mola gibi geçmiş. Peki sizce Meryem'in hikâyesi gerçekten bu kadar kısa mı sürmeliydi?