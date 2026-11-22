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Bazı aşk hikayeleri romantik olur, bazıları ise bildiğiniz finansal felaketle biter. Eski voleybolcu Roberto Cazzaniga, tam 13 yıl boyunca gerçek sandığı bir ilişkinin içinde yaşamış ama sonunda hayatının şokunu yaşamış. Olay 2008'de bir arkadaş aracılığıyla Maya Mancini adıyla tanıştığı bir kadınla başlıyor. Telefonla iletişim kuran ikili arasında romantik bir bağ oluşuyor ancak Cazzaniga, sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyle tek bir kez bile yüz yüze gelmiyor.

İşin en absürt kısmı ise şu: Cazzaniga'ya gönderilen fotoğraflardaki kişi aslında Maya Mancini değil, dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio'ymuş. Victoria's Secret defilelerinden tanıdığımız modelin fotoğrafları kullanılarak sporcuya büyük bir oyun oynanmış. Tabii Alessandra Ambrosio'nun bu dolandırıcılıkla hiçbir alakası yok, sadece fotoğrafları 'ödünç' alınmış.

Dolandırıcılık sadece fotoğraflarla sınırlı kalmamış, işin içine para girince olaylar iyice sarpa sarmış. Maya Mancini kimliği altındaki kişiler, sağlık sorunları ve acil ihtiyaçlar gibi bahanelerle Cazzaniga'dan maddi yardım istemeye başlamış. Sevgilisine destek olduğunu sanan eski voleybolcu, banka havaleleriyle para göndermeye devam etmiş. Tam 13 yıl boyunca yaklaşık 1.400 ayrı işlem yaparak toplamda 500 bin euro göndermiş. Sonuç? Tüm birikimleri gitmiş ve üstüne bir de borçlanmış.

Bu kadar uzun süre buluşamayan bir çift olması yakınlarının dikkatini çekince gerçekler ortaya çıkmış. Yapılan araştırmalar sonucunda Maya Mancini diye birinin gerçek olmadığı ve sporcunun yıllarca kandırıldığı 2021 yılında anlaşılmış. İtalya'da yürütülen soruşturma sonucunda ise bu sahte kimliğin arkasında aslında iki farklı kadının olduğu ortaya çıkmış. Bu ikili, Cazzaniga'nın güvenini kazanmak için aynı kimliği kullanıp farklı bahanelerle paraları toplamış.

13 yıl boyunca hiç görmediğin birine 500 bin euro gönderir miydiniz, yoksa biz sadece çok saf mıyız?