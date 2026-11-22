Eğlence

Sarah Michelle Gellar, 17 yaşındaki kızı Charlotte Grace ile bir kırmızı halı etkinliğine katıldı. İkili, etkinlikte el ele tutuşarak poz verirken tarzlarıyla dikkat çekti. Charlotte; deri ceket, siyah mini etek, siyah botlar ve şeffaf siyah çoraplardan oluşan kombiniyle şıklıkta annesini aratmadı. Kombinini siyah küçük bir çantayla tamamlayan Charlotte'ın, stiletto giyen annesinin boyunu çoktan geçtiği gözden kaçmadı.

Buffy the Vampire Slayer dizisinin yıldızı Gellar ise kızının tarzına uyum sağlayarak ışıltılı siyah mini bir elbise ve siyah bir çanta tercih etti. Her ikisinin de saçları uzun ve yumuşak dalgalar halinde şekillendirilmişti.

Charlotte, People dergisine verdiği röportajda anne ve babasının izinden gidip gitmeyeceği sorusuna "Evet, elbette" yanıtını verdi. Haftalık oyunculuk dersleri aldığını belirten genç kız, oyunculuğun "en sevdiği şey" olduğunu ve başlamak için sabırsızlandığını dile getirdi. Gellar, kızının bu eğitimleri kendisinin ve eşi Freddie Prinze Jr.'ın kariyer başlangıçlarında birlikte çalıştıkları bir eğitmenden aldığını açıkladı.

Gellar, daha önce The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda kızının set ortamında bulunmasına asla engel olmayacağını ancak kendi çatısı altında yaşadığı sürece kamera karşısına geçmeyeceğini belirtmişti. Gellar, kızının önce işin her detayını öğrenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Öte yandan Gellar, 50 yaşındaki eşi Prinze Jr. ile olan birlikteliğinden dünyaya gelen 14 yaşındaki oğulları Rocky'den de bahsetti. Rocky'nin hafta sonu bir yarışı olduğu için etkinliğe katılamadığını söyledi; Gellar, kızıyla kendisinin etkinlikte onu temsil ettiğini, Freddie ile Rocky'nin ise yarışta olduğunu belirtti.

Kariyerine ara verip çocuklarını büyüttükten sonra sinemaya geri dönen Gellar, 2002 yılında Scooby-Doo filmindeki rol arkadaşı Freddie Prinze Jr. ile evlenmişti. Çift, 1997 yapımı Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum filminin çekimleri sırasında tanışmıştı.