Yaşam

Şeker krizinin tavan yaptığı o anlarda hepimiz aynı çıkmaza giriyoruz: İnsanın canı ya o yoğun, ağızda dağılan çikolatalı bir brownie istiyor ya da tereyağlı, bol çikolata parçacıklı sıcak bir kurabiyeye. İkisinden birini seçip diğerini özlemekten sıkılanlar için çözüm belli: Brookies. Adından da anlaşılacağı üzere bu tatlı, klasik brownie'nin yoğun ve eriyen kalbiyle, kurabiyenin altın rengi, kenarları kıtır dokusunu aynı tepside buluşturan zekice bir hibrit.

Her ısırıkta farklı dokuların karşılaştığı bu lezzet bombasında, damakta eriyen çikolatalar ve karamelize tereyağının kokusu hakim. Ortası yumuşacık, kenarları ise tam kıvamında olan bu tatlıyı hazırlamak aslında çok basit. Hazırlık süreci yaklaşık 20 dakika, fırın süresi ise 40 dakika sürüyor. Sonuçta ortaya çıkan 9 kocaman parça, daha tam soğumadan tepside yok olacak cinsten. İşte iki farklı hamurun mükemmel dengesini yakalayacağınız o detaylı tarif:

Kurabiye Hamuru İçin Malzemeler

120 gr tereyağı

120 gr esmer yumuşak şeker

50 gr beyaz kristal şeker

1 adet büyük yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

2 çimdik tuz

1/2 tatlı kaşığı karbonat

170 gr kendinden kabaran un

200 gr sütlü çikolata damlaları

Brownie Karışımı İçin Malzemeler

200 gr tereyağı

150 gr parçalanmış %60 bitter çikolata

120 gr esmer yumuşak şeker

50 gr beyaz kristal şeker

3 adet çırpılmış yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

50 gr şekersiz kakao

1 çimdik tuz

80 gr un

100 gr parça çikolata (üzeri için ek olarak biraz daha)

Hazırlanışı

Kurabiye Hamurunun Hazırlanması

Tereyağını küçük bir tencerede eritip proteinleri hafifçe sararıp karamelize olana kadar birkaç dakika bekletin. Ocakta ateşten aldıktan sonra tamamen soğuması için kenara bırakın.

Soğumuş erimiş tereyağını, esmer ve beyaz şekerle birlikte bir kapta tel çırpıcıyla çırpın.

Karışıma yumurta, vanilya, tuz ve karbonatı ekleyip malzemeler iyice bütünleşene kadar karıştırın.

Unu, karışım pürüzsüz bir hal alana kadar nazikçe ekleyip karıştırın.

Sütlü çikolata damlalarını aynı yumuşaklıkla hamura yedirin ve karışımı donması için 10-15 dakika boyunca buzdolabında bekletin.

Brownie Karışımının Hazırlanması

Tereyağını ve bitter çikolatayı benmari usulüyle veya mikrodalgada eritin. Karışımı ocaktan aldıktan sonra sıcaklığının düşmesi için 5 dakika bekleyin.

Yumurtaları, esmer ve beyaz şekerle beraber vanilyayı ekleyip kabarana kadar tel çırpıcı veya el mikseriyle birkaç dakika çırpın.

Ilık haldeki tereyağı ve çikolata karışımını, sürekli karıştırarak bu harca ekleyin.

Karışım parlak bir görünüm kazandığında; unu, kakaoyu ve tuzu eleyerek ekleyin. Katı malzemeler tamamen karışana kadar nazikçe karıştırın ve son olarak parça çikolataları ekleyin.

Birleştirme ve Pişirme

22 x 22 cm boyutlarında (veya benzer ölçülerde) kare bir tepsinin tabanını ve yan duvarlarını tereyağıyla yağlayıp yağlı kağıt serin.

Brownie karışımının yarısını tepsiye boşaltın.

Üzerine kurabiye hamurunun yarısını düzensiz parçalar halinde yerleştirin.

Aynı işlemi tekrar ederek; önce kalan brownie karışımını, üzerine ise kalan kurabiye hamuru parçalarını ekleyin.

Daha zengin bir görünüm için yüzeye ekstra parça çikolatalar serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında, fanlı ayarda ve orta rafa yerleştirerek yaklaşık 40 dakika pişirin. Kenarlar sabitlenmiş ama orta kısmı hala hafifçe sallanıyor olmalı.

Tatlıyı iyice soğumaya bırakın. Yüzeyi çok hassas olduğu için dikkatli bir şekilde kalıptan çıkarın ve küçük kare parçalara bölün.

Şimdi tek soru şu: Bu lezzet patlamasına karşı koyabilecek bir irade var mı?