Eğlence

DJ ve prodüktör İlkay Şencan, çocukluktan beri sevdiği Türkçe şarkıları kendi tarzıyla yorumladığı 'Origin' albümünü yayınladı. Hazırlık sürecine 2025'in mart ayında başlayan Şencan, albümü 2026'nın başında tamamladı ancak hit olan 'Şaşkın' şarkısının başarısı nedeniyle albümü bir süre bekletti. Şarkı global ölçekte ilgi gördü ve Tiesto remiksini yaptı.

"Şaşkın"ın perde arkasındaki kaos

Şarkının hikayesi, stüdyodaki bir arkadaşının İbrahim Tatlıses'in "Allah Allah" şarkısına yaptığı remikse Şencan'ın ritim yazıp vermesiyle başladı. Çalışırken zurnaları duymaya başladığını, projeyi "Şaşkın"a çevirdiklerini ve önce Arapça vokalleri koyduğunu anlattı; ardından Los Angeles'a gitti. Orada şarkıyı Mahmut Orhan'a dinlettiğinde Orhan, şarkıyı Mısır'da çalmayı önerdi; çalınca tepkinin çok büyük olduğunu söyleyip beraber çalışma teklifinde bulundu. Bunun üzerine Arapça vokaller kaldırılıp yerine Erkin Koray'ın vokalleri eklendi.

Süreçte telif hakları ciddi sorunlar çıkardı. Unkapanı'ndaki şirketlerin hala eski usul çalıştığını belirten Şencan, telif izinleri alınmadan önce şarkı popülerleşince şirketlerin uçuk rakamlar istediğini söyledi. Hatta bu şirketlerin, telif karşılığında Mahmut Orhan ve kendisinin konserlerinden yüzde istediklerini açıkladı. Erkin Koray'ın kızının işi kolaylaştırdığını söyledi. "Sevmek Zamanı"nı da yapmak istediklerini, ancak Oya-Bora'nın yapılan versiyonu dinlemeden "Hayır" dediğini, bunda bir önyargı olabileceğini belirtti. Avrupa'daki yaklaşımın farklı olduğunu, 2017'de yaptığı "Rockstar" remiksi için para ödemeyi beklerken aksine 50 bin dolar ödeme aldığını ekledi.

Kariyer hedefleri ve Tarkan hayali

Şarkının sadece Mahmut Orhan ile özdeşleştirilmesinin kendisini rahatsız etmediğini söyleyen Şencan, Orhan'ın popülerliğinin şarkının daha hızlı yayılmasını sağladığını, kendisinin ise işin kreatif ve üretim tarafıyla ilgilendiğini belirtti. Albümde Buray ile yer alan müzisyen, gelecekte gerçekten iyi eserlere sahip isimlerin olduğu bir proje albümü yapmayı planlıyor. Özellikle Tarkan hayranı olduğunu vurgulayan Şencan, ünlü sanatçıya bir şarkı yapmayı çok istediğini dile getirdi.

Şencan, Hasan Gözetlik'in "Sana Tutuluyorum" şarkısının söz ve müzik yazarlarından biri. Duygusal olduğu bir dönemde şarkıyı bir kardeşiyle birlikte yazdığını, üç dört Türkçe şarkısının daha olduğunu anlattı.

Aşkta kırmızı çizgiler ve gelecek planları

İlişkilerde ikinci şansın verilebileceğini ancak saygısızlığın kesin bir kırmızı çizgi olduğunu belirten İlkay Şencan, tekrarlayan hataların insanın kendine olan saygısını yitirmesine neden olduğunu söyledi. Simge ile biten ilişkisi sorulduğunda ise konuyu kapattıklarını ve biten ilişkiler üzerine konuşmayı doğru bulmadığını ifade etti.

Özellikle göz önünde olan ilişkilerin ardından kişinin kendine zaman vermesi gerektiğini savunan 37 yaşındaki müzisyen, sürekli hayatında birinin olması düşüncesinde olmadığını belirtti. Hayatının bu noktasında artık aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istediğini, adımlarını da bu yönde atmayı planladığını paylaştı. Magazin figürü olma gibi bir derdi olmadığını ve ilişkisini göz önünde yaşamanın kendisi için alışık olduğu bir durum olmadığını sözlerine ekledi.