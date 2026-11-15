Semiramis Pekkan'dan yıllar sonra gelen Ajda Pekkan itirafı

Eğlence

Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, müzik kariyerini bırakma sebepleriyle ilgili konuşurken ablasıyla yaşadığı süreci paylaştı. Katarsis programına katılan Pekkan, kariyerini sonlandırması konusunda ablasının özel bir ricası olmadığını ancak ilk tepkilerinin kendisini etkilediğini açıkladı.

Ajda Pekkan'ın müzik dünyasındaki ağırlığına dikkat çeken Semiramis Pekkan, "Benim Ajda'yla baş etmem mümkün mü müzikte?" diyerek durumu özetledi. Müzikte Ajda Pekkan'ın hiçbir şeyine dokunmadan yaptığını belirten Pekkan, ablasının kendisini tam bilmediği için "çocukça reaksiyonlar" gösterdiğini ifade etti.

O dönem müzik işine girmesini ekonomik bir sıçrama olarak gördüğünü söyleyen Semiramis Pekkan, kavga ve gürültüden kaçan bir yapısı olduğunu vurguladı. Karşısına çıkan insanın değerini ve o değerdeki bir insanla, para için dahi olsa kariyer diye baktığı yerde beraberliğin olamayacağını söylediğini belirten Pekkan, "Olmaz, uymaz. Ve öyle oldu" dedi.