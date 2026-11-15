Lvbel C5 ve Alizade'ye şok: 'Kahpe' şarkısı yüzünden 5 yıla kadar hapis isteniyor

Eğlence

Rapçi Lvbel C5 (Süleyman Burak Bodur), Alizade (Asya Alizade) ve şarkının bestecisi Can Akdoğan için 'Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme' suçundan beş yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme, 'Kahpe' adlı parçayla ilgili hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Olayın merkezinde yer alan video klipteki şiddet içerikli görüntüler ve şarkı sözleri incelemeye alındı. İddianamede, klipte yerde yatan bir kişinin dört erkek tarafından darbedildiği sahnelere dikkat çekildi. Ayrıca şarkıda geçen "değişmez insanlar dünya da dönse, onları bıçaklayın, konuşanı gömse" sözlerinin, suç teşkil eden eylemlere özendirme kapsamında olduğu değerlendirildi.

Süleyman Burak Bodur, sözlerin sadece hayal ve kurgudan ibaret olduğunu, herhangi bir suç işleme kastının bulunmadığını söyledi. Ayrıca klibin yurt dışında yabancı bir yönetmen tarafından çekildiğini belirtti. Besteci Can Akdoğan ise sözlerin anlamını bilmediğini ve klipteki şiddet görüntüleriyle hiçbir ilgisinin olmadığını savundu.

Alizade cephesinde ise durum biraz farklı. Hakkında beş yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olan Asya Alizade, yurt dışında bulunduğu için ifadesi alınamadı; ancak avukatı aracılığıyla yazılı savunmasını sundu.

Bu dava aslında sürecin son halkası. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CİMER üzerinden gelen çok sayıda şikâyet ve ihbar üzerine soruşturmayı başlatmıştı. Soruşturma aşamasında Lvbel C5'in tutuklama talebi reddedilmiş ancak yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme zorunluluğu getirilmişti. Hatta Bodur için Türk edebiyatı alanında eğitim alma ve düzenli kitap okuma şartı da uygulanmıştı.

Şimdi ise üç isim için yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlıyor.