Kameranın yanındaki o minik delik ne işe yarıyor?

Eğlence

Akıllı telefonların çoğunun arkasında, kamera lenslerinin hemen yanında duran o minik delik aslında telefonun sahip olduğu birkaç mikrofondan biri. Kimileri bunu gizli bir kamera veya hoparlörle karıştırsa da asıl görevi video çekerken sesi kaydetmek. Üstelik kamera hangi yöne bakıyorsa, sesi o yönden daha iyi alabiliyor.

Telefonlarda genellikle tek bir mikrofon olmaz; bazı modellerde dört tane bile bulunabiliyor. Bunlardan ikisi genellikle alt hoparlör ızgarasının yanında, biri ön kameranın üstünde, diğeri ise arkada kamera lenslerinin yanında yer alıyor. Alttakiler ağza yakın olduğu için daha çok telefon görüşmelerinde kullanılırken, arkadaki mikrofon sesli asistanların komutları daha iyi anlamasına da yardım ediyor.

Yeni nesil telefonlarda bu mikrofonlar birlikte çalışarak sesi farklı yönlerden kaydedebiliyor. Kayıt sonrası ses kaynakları ayrı ayrı ayarlanabildiği için yarı profesyonel videolar için harici mikrofona ihtiyaç kalmayabiliyor.

Bu ek mikrofonların bir diğer kritik görevi ise gürültü engelleme. Siz konuşurken ana mikrofon hem sesinizi hem de çevredeki gürültüyü topluyor. İkinci mikrofon ise sadece ortamdaki gürültüyü yakalıyor ve yazılım bu gürültüyü ana kayıttan çıkarıyor. Böylece kalabalık bir caddede bile sesiniz karşı tarafa net gidiyor.

Tabii her küçük delik mikrofon değil; bazıları sadece basıncı dengeleyen havalandırma delikleri. Ayrıca mikrofonların yeri markadan markaya değişebiliyor; kimi zaman iki kameranın arasında, üst kenarda ya da şarj girişinin yanında olabiliyorlar.

Eğer sesiniz boğuk çıkıyorsa veya arka plan gürültüsü sizi bastırıyorsa, bu delikler tıkanmış olabilir. Toz kontrolü yapmak, yanlış takılmış ekran koruyucuları veya delikleri kapatan kılıfları çıkarmak sorunu çözebilir.

Kılıf seçerken sadece rengine bakıp mikrofonu kapattığınız oldu mu?