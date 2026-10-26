Acun Ilıcalı'dan 'kırmızı kart' çıkışı: Bazı isimlerle gemileri yaktım

Eğlence

Acun Ilıcalı, Hakan Ural'ın programında geçmişe dair samimi itiraflarda bulundu. 25 yıl önce muhabirlik yaptığı dönemleri hatırlatan Ilıcalı, o günlerde Etiler'de Bahattin Demir ve Hakan Ural'la oturduklarını, Ural'ın kendisine farklı olduğunu, deli gibi çalıştığını ve garip yerlere geleceğini söylediğini aktardı. Başarısını kalben isteyenlerin arasında Hülya Avşar'ın da olduğunu belirten ünlü isim, başka bir grubun ise hasedinden öldüğünü söyledi.

Ünlüler dünyasından bir grubun yükselişini hasedinden ölerek izlediğini söyleyen Ilıcalı, "Zaten birkaçıyla gemiyi yaktım" dedi. Ilıcalı, kendisinde bir normal suç, bir de DGM'lik suç olduğunu belirterek kasti girişlerin kendisi için kırmızı kart anlamına geldiğini söyledi. Ünlüler dünyasında baldıra girdiyse affetmeyeceği 3-4 kişi olduğunu vurgulayan Ilıcalı, sorun yaşadığı insan sayısının 6-7'yi geçmediğini ifade etti.

Acun'un bu 'kırmızı kart' listesinde kimlerin olduğunu merak etmedik mi gerçekten?