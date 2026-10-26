90'ların ikonik yüzleri şimdi ne yapıyor? Esra Ceyhan, Sema Aras ve diğerleri

Eğlence

Esra Ceyhan, 90'lı yılların televizyon izleyicisinin hafızasında bıraktığı güçlü izlerle yeniden gündemde. Özellikle gündüz kuşağında farklı formatıyla dikkat çeken ve ATV ekranlarında yayınlanan 'A'dan Z'ye' programıyla tanınan sunucu, ekranlardan uzak bir yaşam sürmesine rağmen takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Popüler kültürdeki yerini sadece programlarıyla değil, Orhan Gencebay'ın yıllarca konuşulan 'Dil Yarası' klibinde yer almasıyla da sağlamıştı.

Estetik tartışmaları ve doğallık vurgusu

56 yaşındaki sunucu, televizyon kariyerine ara verdiği bu dönemde daha çok sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı tercih ediyor. Paylaştığı güncel fotoğraflar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, takipçileri Ceyhan'ın genç ve dinamik görüntüsünün sırrını merak etmeye başladı. Özellikle 'botoks' ve 'dolgu' iddiaları üzerine yoğunlaşan yorumlara net bir yanıt veren Esra Ceyhan, herhangi bir estetik müdahale yaptırmadığını belirtti. Sunucu, "Botoks da dolgu da yok" ifadelerini kullanarak doğal halini koruduğunu vurguladı.

Ceyhan, sadece görünümüyle değil, duruşuyla da dikkat çekiyor. Geçmişte aldığı kilolar nedeniyle maruz kaldığı eleştirilere karşı sessiz kalmayan ünlü sunucu, sosyal medyadaki kırıcı ve aşağılayıcı yorumlara sert tepki göstermişti. Kilo üzerinden yapılan yorumların bir tür zorbalık olduğunu dile getiren Ceyhan, bu tür davranışların normalleştirilmesine karşı çıktığını belirterek kalp kırmanın ve kötü sözlerin er ya da geç karşılık bulacağını ifade etmişti. Televizyon projelerinde uzun süredir yer almayan sunucunun yeniden ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, şimdilik sosyal medyadaki aktifliğiyle takipçilerine nostalji yaşatmaya devam ediyor.

Sema Aras'tan radikal değişim

Ekranların bir diğer tanıdık yüzü Sema Aras, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atıp kendine özgü bir tarz oluşturmuştu. Kurtlar Vadisi, Mutlugiller, Sırlar Dünyası, Ateşli Topraklar, Belalı Baldız, Doktorlar, Memur Muzaffer, Son Bahar ve Pis Yedili gibi birçok projede yer alan Aras, özellikle Akasya Durağı dizisindeki 'Fato Aney' karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 1963 yılında dünyaya gelen ve oyunculuk tutkusunu genç yaşta keşfeden oyuncu, şimdilerde yıllara meydan okuyan haliyle dikkat çekiyor.

61 yaşındaki oyuncu, kısa kestirdiği ve pembeye boyattığı saçlarıyla hayranlarını ve televizyon izleyicilerini şaşkına çevirdi. Stilinde yaptığı bu radikal ve cesur değişiklik sosyal medyada geniş yankı bulurken, 'Fato Aney' karakterinin sıcaklığı ve renkli kişiliğiyle unutulmazlar arasında yer aldığı hatırlanıyor.

Melih Görgün'ün akademik yolculuğu

2000'lerin pop starı olarak tanınan Melih Görgün, şimdilerde hayatını tamamen farklı bir boyuta taşımış durumda. Kimileri onu dizi ve filmlerden, kimileri ise müzikteki yeteneğinden hatırlasa da Görgün artık bir akademisyen. Adana doğumlu olan sanatçı, ilk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümüne tam burslu olarak girerek mezun oldu. Görgün, aynı üniversitede çift dalda İşletme Yüksek Lisansı'nı onur derecesiyle tamamladı ve ardından Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında doktora yaparak eğitim sürecini taçlandırdı.

Londra'da geçirdiği iki yılın ardından Türkiye'ye dönen Melih Görgün; iletişim, yaratıcılık, arabuluculuk ve etkili yazım teknikleri üzerine eğitimler verdi ve pek çok kuruluşa danışmanlık yaptı. Günümüzde Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Müzik tutkusu çocukluk dönemine dayanan Görgün, ortaokul ve lise döneminde Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na birincilikle girerek keman eğitimi aldı. Gitar, piyano ve saz gibi farklı enstrümanlarda da ustalığını gösteren sanatçı; 'Haziran Gecesi', 'Hayat Bağları', 'Gurbet Kuşları' ve 'Deniz Yıldızı' gibi dizilerde başrol oynamanın yanı sıra birçok dizi, sinema filmi, reklam ve belgesel müziğinin besteciliğini üstlendi. Çok yönlülüğüyle tanınan Görgün, '14 Bahar Geçti' şarkısından bugüne hem öğrencilerini hem de hayranlarını etkilemeye devam ediyor.

Yaprak Dökümü'nün 'ikinci Şevket'i

2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Yaprak Dökümü, oyuncu kadrosundaki değişimlerle bugün bile konuşuluyor. Dizinin unutulmaz detaylarından biri, Şevket karakterinin oyuncu değişikliğiydi. Karakter ilk olarak Caner Kurtaran tarafından canlandırılmış, ancak 97. bölümde rolü Hasan Küçükçetin devralmıştı. Bu beklenmedik değişiklik yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandırmıştı.

Aradan geçen yıllara rağmen dizinin 'ikinci Şevket'i olarak bilinen Hasan Küçükçetin, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Bir süredir televizyon projelerinde görünmeyen Küçükçetin, oyunculuk kariyerine devam etse de daha sakin ve popülerlikten uzak bir yol izliyor.