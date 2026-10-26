Güller ve Günahlar'da DNA testi bombası patladı

Eğlence

Güller ve Günahlar'da tansiyon iyice yükseldi. Zeynep, kutunun içindeki yazıyı okuduktan sonra gerçeği kesin olarak öğrenmek için DNA testi yaptırmaya karar verdi. Test sonuçları geldiğinde Zeynep zarfı hemen açmadı ve sonucu Serhat ile birlikte görmeyi tercih etti.

Sonuçla gerçekle yüzleşen Serhat, Kader'in öz kızı olduğunu öğrendi. Bu haberle yıkılan Serhat'ı Zeynep sakinleştirmeye çalışsa da, Serhat'ın aklında sadece Kader'in kaybolan yılları vardı. Kendi öz kızını istemediği gerçeği ve Kader'in hayatından çalınan yedi yıl, pişmanlığı iyice derinleştirdi.

Bölümün en can yakıcı anları ise Serhat ve Kader karşı karşıya geldiğinde yaşandı. Serhat yılların özlemini dindirmek için kızına sarılmak istese de Kader'in kalbi çoktan kırılmıştı. Küçük kızın, Artık beni kızın gibi sevmeni istemiyorum sözleri bölümün en yürek burkan anlarından biri oldu.

Bu duygu yüklü bölüm, izlenme oranlarıyla da ortalığı kasıp kavurdu. Güller ve Günahlar; Tüm Kişiler grubunda 5.43 izlenme oranı ve %16.84 izlenme payı, AB grubunda 3.43 izlenme oranı ve %11.69 izlenme payı, 20+ABC1 grubunda ise 4.50 izlenme oranı ve %13.85 izlenme payı elde ederek günün zirvesine yerleşti. NGM imzalı dizi, her cumartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında oluyor.

Kader'in bu ağır cümlesinden sonra Serhat'ın kendini affettirmesi mümkün mü yoksa çok mu geç kaldık?