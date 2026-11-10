Samar Dadgar'ın hastane kabusu: Serum sonrası panik atak mı, alerjik reaksiyon mu?

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Özcan Deniz'in eşi ve tasarımcı Samar Dadgar, ağır bir diz ameliyatı öncesinde dinlenmek ve tetkikler yaptırmak amacıyla hastaneye yattı ancak beklemediği bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Pazartesi günü yapılması planlanan ameliyat öncesinde hastaneye giden Dadgar, kendisine takılan bir serumun ardından saniyeler içinde fenalaştığını belirtti. Yaşadığı bu durumu "hayatımın en korkunç 9 saati" olarak tanımlayan ünlü tasarımcı, olay anında nefes almakta ve konuşmakta zorlandığını, nabzının ise 220'ye kadar yükseldiğini ifade etti.

Dadgar, hastane odasının bir anda doktorlarla dolduğunu ve bilincinin zaman zaman gidip geldiğini anlattı. Ailesinin endişelenmesini istemediği için durumun ciddiyetini onlara yansıtmamaya çalıştığını belirten Dadgar, öğleden sonra saat 14.00'ten gece 23.00'e kadar rahatlayamadığını söyledi. Doktorların gözlerinden bile endişe ve çaresizlik okuyabildiğini söyleyen Dadgar, o anlarda gerçekten hayatla ölüm arasında olduğunu düşündüğünü anlattı.

Serumun içeriği ve doz tartışması

Yaşadığı bu ağır tablonun ardından serumun içeriğini sorgulayan Samar Dadgar, hastane yetkililerinin kendisine C vitamini verildiğini ve alerjik reaksiyon yaşamış olabileceğini söylediklerini öne sürdü. Dadgar, daha önce de C vitamini aldığını hatırlatınca, kendisine aynı anda üç doz verildiğinin açıklandığını iddia etti. Bu durum üzerine tasarımcı, grip bile olmayan ve sadece diz ameliyatı için gelen birine neden bu kadar yüksek dozda C vitamini verildiğini sorguladı. Dadgar, olayın sadece vitamin verilerek geçiştirilmeye çalışılıp çalışılmadığına dair şüpheleri olduğunu belirtti. Hastane kanadından ise serumun içeriği ve dozuna ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Ameliyat ertelemesi ve acil servise dönüş

Yaşanan bu sağlık krizi nedeniyle diz ameliyatı ertelenen Dadgar, eve dönme kararı aldı. Ancak eve döndükten sonra da çarpıntısının sürdüğünü ve vücudunda uyuşukluk hissettiğini belirten tasarımcı, o sıradaki nabzının 105 olduğunu paylaştı. Bir hafta sonra gelme ihtimalini dile getiren Dadgar, yaşadığı tecrübe sonrası takipçilerine "Lütfen hiçbir serumu içeriğini ve dozunu öğrenmeden kabul etmeyin" diyerek uyardı.

Çarpıntısının devam etmesi üzerine yeniden acil servise başvuran Samar Dadgar, burada yeni bir değerlendirme sürecinden geçti. Acil servisteki doktorlar, Dadgar'a herhangi bir tehlike bulunmadığını iletti. Son paylaşımında nabzının 115 olduğunu belirten Dadgar, doktorların bu çarpıntının yaşadığı korkuya bağlı olarak gelişen bir panik ataktan kaynaklandığını ifade ettiklerini aktardı. Sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirten tasarımcı, ertelenen diz ameliyatının ne zaman gerçekleştirileceği konusunda ise kesin bir tarih vermedi.

Samar Dadgar'ın hayatındaki diğer zorluklar da dikkat çekiyor. Üç yaşındaki yeğeni Liam'ın vefatı sonrası ağır bir yas süreci geçiren tasarımcı, bu sağlık sorunuyla yeniden gündeme geldi. Hatırlanması gereken bir diğer detay ise Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın 20 Ocak 2023'te Zekeriyaköy'de düzenlenen bir törenle evlenmiş olmalarıydı.