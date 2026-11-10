Reytinglerde şampiyonlar ligi etkisi: Taşacak Bu Deniz zirvede, Yeraltı çakıldı

Eğlence

Sıralamanın zirvesinde Taşacak Bu Deniz rüzgarı esmeye devam ediyor. Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerini paylaştığı dizi, 6 Kasım Cuma akşamı Total'de 11,11 alarak üç kategoride 10 barajını aşan tek yapım olmayı başardı. Her ne kadar geçen haftaki 11,52'nin biraz gerisinde kalsa da liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.

Kanal D'nin Uzak Şehir dizisi 9,31 ile ikinci sıradaki yerini korurken, haftanın asıl bombası NOW'un Ömür Usta dizisinden patladı. Geçen hafta 7,08 ile altıncı sırada olan dizi, 7,81'e yükselerek üçüncü sıraya tırmandı. ABC1 kategorisinde de aynı şekilde üçüncü oldu.

Maalesef futbol aşkı her diziyi güldürmedi. 4 Kasım Çarşamba akşamı TRT 1'deki Şampiyonlar Ligi maçıyla karşı karşıya gelen Yeraltı, sezon rekoru kırdığı geçen haftanın ardından Total'de 6,62'ye gerileyerek haftanın en büyük kaybını yaşadı ve beş basamak birden düştü. Aynı akşam yayınlanan Sevdan Bir Ateş ise 7,05 ile dördüncü sırasını korumayı bildi ama yine de puan kaybetti.

Perşembe akşamı ise rekabet kızıştı. Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle dönünce, Güneşin Doğduğu Yer ciddi bir darbe aldı. ATV dizisi 1,69 puan kaybederek yedinci sıradan on birinci sıraya yuvarlandı. Daha 17 de beşinci sıradan yedinci sıraya indi ve 6,65 aldı.

Sıralamanın geri kalanında hareketlilik sürdü. Altı Üstü İstanbul, 6,96 ile beşinci sıraya yükselerek yeni bölüm yayınlayanlar arasında en çok artış gösteren yapım oldu. Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın döndüğü 145. bölümle Total'de 6,80 alıp altıncı sıraya yerleşti; ancak AB kategorisinde 6,88 ile Uzak Şehir ve Ömür Usta'yı geçerek ikinci sıraya yerleşti.

2 Kasım'da final yapan Sevdam Karadeniz ise 0,91 ile listenin sonunda yer aldı. Öte yandan Salı akşamı TRT 1'de Galatasaray-Stuttgart maçı yayınlandığı için Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümle ekrana gelemedi.

Futbol maçları reytingleri gerçekten altüst etti, diziler sahaya çıkamayınca puanlar havada uçuştu. Sizce maç akşamı dizi yayınlamak doğru bir tercih mi?