Büşra Develi'den doğal güzellik atağı: Makyajsız hali gündemde

Eğlence

Büşra Develi, Instagram hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti. Takipçilerinin dikkatini çeken doğal görünümü, kısa sürede ilgi gördü.

Kanal D ekranlarındaki Eşref Rüya dizisinde Çiğdem karakterini canlandıran Develi, farklı dizi ve filmlerde rol aldı. Tatlı Küçük Yalancılar'daki Selin rolüyle tanınan oyuncu, Fi dizisindeki Bilge karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Ayrıca Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Akıncı ve Erkek Severse gibi yapımların yanı sıra sinemada Ayla, Hadi Be Oğlum ve Arada filmlerinde boy gösterdi.

Sadece sade halleriyle değil, şıklıklarıyla da konuşulmayı bilen Develi, son dönemde Mısır'daki 9. El Gouna Film Festivali'nin kapanış gecesinde boy gösterdi. Kırmızı halıda Züleyha Kuru imzalı yırtmaçlı siyah bir elbiseyle poz veren oyuncu, zarafetiyle yine tam not aldı.

Bir diğer merak konusu ise yeni projeleriydi. Prime Video için hazırlanan Eşref Tek dizisinde yer alıp almayacağı sorulan Develi, net bir cevap vererek "Eşref Rüya dizisinden hiç kimse yeni dizide olmayacak" dedi. Develi'nin yeni bir projeyle ekranlara ne zaman döneceği henüz belli değil.