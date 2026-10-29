Gelinim Mutfakta'da modellik rüzgarı: Beyza Özer tarzıyla konuşuluyor

Eğlence

Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da yarışan Beyza Özer, sadece yemeklerle değil, şıklığıyla da gündemde. Modellik yapan Özer, programa hazırlanırken tercih ettiği kombinler ve her daim bakımlı görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Nişanlı olan Beyza Özer, yarışmaya kayınvalidesiyle birlikte katılıyor. Mutfaktaki rekabet kızışırken gelinler, kayınvalidelerinden gelecek puanları toplamak için ter döküyor. Yarışmada sadece yemeklerin kalitesi değil, yarışmacılar arasındaki o bitmek bilmeyen diyaloglar da izleyicinin merakını cezbediyor.

Kanal D'de hafta içi her gün saat 13.45'te ekranlara gelen programda, Beyza'nın stil detayları yemekler kadar konuşuluyor. Bakalım bu şıklık, kayınvalide puanlarına etki edecek mi?