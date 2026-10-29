Halef: Köklerin Çağrısı yayın akışından çıkarıldı

Eğlence

Halef: Köklerin Çağrısı'nın 29 Ekim tarihli yeni bölümü, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle NOW TV yayın akışından çıkarıldı. Dizinin yerine Atatürk 2 filmi yayınlandı.

Eğer yayın akışında yeni bir değişiklik olmazsa, yeni bölümün 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor; ancak kanaldan farklı bir açıklama gelmedi.

Dizi reytinglerde düşüş yaşıyor. İlk sezonunda perşembe akşamlarının öne çıkan yapımları arasındayken, 24 Eylül'de başlayan ikinci sezonda eski başarısını yakalayamadı. Hatta geçen perşembe yayınlanan bölümüyle ABC1 reyting sıralamasında 13. sıraya kadar geriledi.

Bakalım 5 Kasım'da geri döndüğünde izleyiciler diziyi yeniden sahiplenecek mi yoksa düşüş devam mı edecek?