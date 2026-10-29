Gamze Erçel'e pembe temalı sürpriz baby shower

Eğlence

Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile birlikte yeni bebeğini beklerken arkadaşları tarafından şımartıldı. Daha önce bir kız çocuk dünyaya getireceğini takipçileriyle paylaşan Erçel için düzenlenen sürpriz baby shower partisinde konsept tamamen pembe tonlar ve çiçek detayları üzerine kurulmuş.

Masadaki süslemelerden özel tasarım pastaya kadar her şey kız bebek temasına uygun seçilmiş. Özellikle üzerinde “Bebek yolda” yazan pasta gecenin en çok konuşulan detayıydı. Davetliler arasında kız kardeşi Hande Erçel ve Yasemin Şefkatli de yer alarak Gamze Erçel'e destek verdi.

Partide sadece görsel şölen yoktu; konuklar için bebeğin gelişimi ve hamilelik süreciyle ilgili eğlenceli sorulardan oluşan bir test de hazırlandı. Renkli karelerle ölümsüzleşen gece, tam bir kutlama havasında geçti.

Şekerleme tadındaki bu pembe dünyaya biz bayıldık, sizce konsept nasıl olmuş?