Küçük Emrah’ın gayrimenkul imparatorluğu şaşırttı: Aylık kira geliri 10 milyon lira mı?

Eğlence

Emrah Erdoğan’ın gayrimenkul yatırımları, ortaya atılan iddialarla beraber yeniden konuşulmaya başlandı. İstanbul ve Bodrum’da mülkleri olduğu belirtilen şarkıcının sahip olduğu daire sayısı konusunda rakamlar havada uçuşuyor; bazı iddialar 200’den fazla, bazıları ise 300’ü aşkın evi olduğunu öne sürüyor.

Asıl bomba ise kira gelirleri tarafında patladı. Şarkıcının mülklerinden aylık yaklaşık 300 bin dolar, yani 10 milyon lira kira kazandığı iddia ediliyor. Tabii bu rakamların bağımsız olarak doğrulanmış bilgiler olmadığını da ekleyelim, ama rakamlar gerçekten uçmuş durumda.

Emrah’ın sadece konutlarla yetinmediği, İstanbul’da 3 milyon dolara bir spor kompleksi satın aldığı, ardından aynı binadaki bir dubleks daire ile 12 dükkânı da portföyüne kattığı söyleniyor. Ayrıca Şişli’de 3,5 milyon liraya bir ev, Bodrum’da ise 8 milyon lira değerinde lüks bir villa aldığı konuşuluyor. Yaz aylarını da zaten Bodrum’daki bu villasında geçirdiği belirtiliyor.

İşin ilginç yanı, bir yandan yeni yatırımlar yapılırken diğer yandan 300 dairesini elden çıkararak daha büyük projelere yöneldiği de iddialar arasında. Bu satışların ne zaman yapıldığına dair net bir bilgi yok ama iddialara göre daha büyük projelere yöneldiği belirtiliyor.

Şarkıcının kazancı daha önce de gündeme gelmişti. 2022 yılında mahkemeye sunduğu gelir beyanında aylık kazancının 400 bin lira olduğu belirtilmişti. Aradan geçen yıllarda şarkıcının gayrimenkul varlığı ve kira gelirine ilişkin iddialar yeniden dikkat çekti.

Kiralardan ayda 10 milyon lira almak mı? Biz ancak hayal kurarız.