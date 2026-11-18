Eğlence

Cem Yılmaz, zor bir süreçten geçen ve yeniden toparlanmaya çalışan Darüşşafaka kulübü için kolları sıvadı. Kulübün bağış kampanyası kapsamında hazırlanan reklam filminde rol alan ünlü komedyen, kulübe önemli bir destek verdi.

İşin içine aile bağları da girmiş; Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz, üç yıldır Darüşşafaka altyapısında çalışıyor ve şu an u16 takımında ter döküyor. Kemal de reklam filminde bir takım arkadaşıyla birlikte rol aldı.

Genelde veliler çocuklarının kaç sayı attığına veya kaç dakika süre aldığına odaklanıp memnun kalmadıklarında seslerini yükseltirler ama Cem Yılmaz'ın bu tarzda bir veli olmadığını görmüş olduk. Hem babalık hem de kulübe destek noktasında gerçekten klas bir hareket yapmış.

Darüşşafaka gibi İstanbul'un en köklü kulüplerinden birinin, özellikle altyapısı ve okul desteğiyle bilinen bu yapının yeniden güzel günler görmesi hepimiz için çok değerli. Bu reklamın geniş kitlelere ulaşıp kulübü düzlüğe çıkarması dileğiyle. Kemal'e ve takımına başarılar dileriz.