Eğlence

Sinem Kobal, sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte gittiği Antalya tatilinden samimi kareler yayımladı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızları Lalin ile Leyla'nın da yer aldığı fotoğraflarda, ailenin keyifli anları dikkat çekti.

39 yaşındaki oyuncu, paylaştığı bu anlara “Güzel bir günden” notunu düşürdü. Takipçilerinden yoğun ilgi gören kareler, tam bir aile saadeti tablosu çiziyor.

2016 yılında evlenen çift, 2020'de Lalin ve 2022'de Leyla ile ailelerini büyütmüştü. Tatilin tadını çıkaran ekibin bu huzurlu halleri gerçekten içimizi ısıttı.

Sizce de dünyanın en tatlı çekirdek ailesi değiller mi?