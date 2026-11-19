Eğlence

Show TV’nin yeni dizisi Cevher’in ilk tanıtımı 18 Kasım’da yayınlandı ve binlerce kez izlendi. High Potential uyarlaması olduğu önceden duyurulan dizinin hikâyesi, 160 IQ’lu, bekâr ve üç çocuk annesi bir kadının polis merkezinde temizlik yaparken bir davayı çözmesiyle başlıyor.

Yorumların tonu genel olarak olumluydu. Özellikle oyuncu Elçin Sangu’nun, orijinal dizideki kadın karaktere olan benzerliği ve karakterin hiperaktif enerjisini yansıtma biçimi beğenildi. Bazı izleyiciler tanıtımın uyarlamadan ziyade birebir bir aktarma gibi durduğunu söylese de, Sosyal medya kullanıcılarının Sangu’yu başrole taşıdığını söyleyen espri de yorumlar arasında yer aldı.

Şiddet ve mahalle temalı dizilerin yoğun olduğu bir dönemde Cevher’in farklı bir nefes olacağını düşünenler oldu; bir izleyici diziyi "Türk usulü Mentalist" olarak tanımladı. Yorumların eğlenceli kısmını ise karakterin zekâ puanı oluşturdu. Bazı kullanıcılar, 160 IQ’ya sahip birinin üç çocuk yapmasının pek mümkün görünmediğini söyleyerek durumu şakaya vurdu.

Orijinal yapımı izleyenlerden gelen tavsiyeler ise dikkat çekici. Bazı seyirciler, orijinaldeki sürekli cinayet çözme döngüsünün bir süre sonra sıkıcılaştığını ve inandırıcılığını yitirdiğini belirterek, Cevher’de karakterin geçmişine daha fazla yer verilmesini önerdi. Uyarlamaya gereksiz eklemeler yapılmadığı sürece dizinin tutacağı yönündeki görüşler ağırlıkta.

Dizinin yayın tarihi henüz belli değil ama bizden söylemesi; 160 IQ ile üç çocuklu bir hayat yönetmek gerçekten üstün bir zekâ gerektiriyor olabilir.