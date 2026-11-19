Eğlence

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında ikinci olan Nagihan Karadere, yarışma sonrası paylaşımlarıyla yine konuşuluyor. Karadere, bu kez boyun ve alt yüz germe işlemleri için bıçak altına yattığını açıkladı.

Instagram üzerinden bandajlı halini paylaşan 42 yaşındaki isim, "Gerdirdim gitti" diyerek durumu takipçilerine duyurdu. Operasyon sonrası heyecanını gizleyemeyen Karadere, ilk 24 saate rağmen yüzündeki şişliğin çok az olduğunu söyleyerek günler sonra "barbie gibi" olacağını ifade etti.

Karadere, daha önce geçirdiği estetik operasyonlar için toplam 750 bin TL harcadığını belirtmişti. Son operasyonun ardından dikişleri alınan ve bandajları açılan Nagihan'ın yüzündeki değişim sosyal medyada hemen dikkat çekti.

Nagihan Karadere, umre ziyareti için Mekke'ye gitti. Karadere, umre ziyaretinden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı ve Kabe'den takipçilerine sevgi ve dua gönderdi.

Kısacası Nagihan hem yüzünü hem ruhunu yenileme moduna girmiş. Sizce 'barbie' hedefi tutmuş mu yoksa biraz fazla mı kaçırmış?