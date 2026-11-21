Eğlence

Alix Earle'ün güzelliğin bir sonraki milyar dolarlık kraliçesi olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Ünlü influencer, sosyal medya hesabından paylaştığı tek seferlik bir marka iş birliği için gönderi başına tahmini 250.000 ila 500.000 dolar kazanıyor. 2025 yılında sponsorlu her Instagram gönderisi için 450.000 dolar kazandığı belirtilen Earle'ün toplam net serveti 20 milyon dolar olarak açıklandı.

Kendi işinin patronu olan 25 yaşındaki yıldız, sivilceye yatkın ciltler için özel olarak hazırladığı Reale Actives adlı cilt bakım markasını kurdu. Mart ayındaki lansman gününde 5 milyon dolardan fazla satış elde eden marka, değer olarak Hailey Bieber'ın Rhode Skin ve Selena Gomez'in Rare Beauty markalarına benzetiliyor.

Sadece güzellik sektörüyle sınırlı kalmayan Earle, 2025'te PepsiCo'ya 1,95 milyar dolara satılan prebiyotik soda Poppi'nin ilk yatırımcılarından biriydi. Ayrıca Eylül ayında ailesi ve kendisi etrafında dönen Earle Meets World adlı bir Netflix programına sahip oldu; dizi şimdiden ikinci sezon onayını aldı.

Tiktok'ta 8,7 milyon, Instagram'da ise 5,9 milyon takipçisi olan Alix Earle, özellikle Benimle Hazırlanın (GRWM) videolarıyla ün kazandı. Sivilce problemleri ve ruh sağlığı konusundaki açık sözlülüğüyle dikkat çeken isim; Amazon, L'Oréal ve Bumble gibi devlerle iş birliği yaptı.

Ekranlarda da boy gösteren Earle, Yıldızlarla Dans Etmek yarışma programında yer alıyor. Haftanın yedi günü dolu olan takvimiyle ülkeyi baştan başa dolaşan genç influencer, sevdiği ürünleri tanıtarak tüketici talebi yaratma becerisiyle dikkat çekiyor. Adı bir dönem Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile de anılmıştı.

Kendi imparatorluğunu kuran Alix'in bu hızla devam ederse milyarder olacağı konuşuluyor. Bizce bu azimle devam ederse yakında kendi adasını bile alır, ne dersiniz?