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Jennifer Lopez, 17 Kasım'da Benny Blanco ve Lil Dicky’nin podcast programına katılarak özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Hayatının bu zor dönemini artık geride bıraktığını belirten 57 yaşındaki sanatçı, şu an için yeni bir ilişki arayışında olmadığını söyledi.

Geçmişte doğru kişiyi bulabilmek adına art arda ilişkiler yaşadığını itiraf eden Lopez, artık kendi başına iyi olduğunu vurguladı. Dürüst olalım, bazen en doğru ilişki insanın kendisiyle olanı oluyor.

Lopez ve Ben Affleck'in ilişkisi 2002'de başlamış, iki yıl sonra bitmiş ancak 2021'de yeniden alevlenmişti. Çift 2022'de evlenmişti fakat Lopez, Ağustos 2024'te boşanma başvurusunda bulunmuştu.