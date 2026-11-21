Yaşam

Bazen mutfak dolaplarını açıp gerçekten yiyecek hiçbir şey olmadığını hissedersiniz. Günün yorgunluğu da üzerine binince, insan karmaşık bir yemek yapma sürecini düşünmekten bile çekinir. Tam da bu anlarda İtalyan gastronomisi, evde halihazırda bulunan birkaç seçkin malzemeye dayanan o müthiş sadeliğiyle hayat kurtarıyor. Bunun en net kanıtı, Roma'nın en ünlü tabaklarından biri olan ve hızıyla restoran kalitesindeki lezzeti birleştiren cacio e pepe.

Sadece peynir ve karabiberden oluşan bu makarna, İtalyan mutfağının belki de en minimalist ama lezzet açısından en patlayıcı reçetesi. Sadece üç temel malzemeyle ve çok kısa bir hazırlık süresiyle hazırlanan bu tabağı, o meşhur zengin ve kremsi sosuyla ayırıyor. İşin sırrı ise şu: Krema kullanmadan, sadece nişasta, peynir ve karabiberin kimyasal etkileşimiyle o kadifemsi doku elde ediliyor. Peynirin topaklanmadan nasıl bağlanacağı ve lezzetin nasıl zirveye taşınacağı ise tamamen doğru adımları takip etmekte yatıyor.

İki kişilik mükemmel bir cacio e pepe için ihtiyacınız olanlar şunlar:

200 gr spagetti

150 gr taze rendelenmiş pecorino romano peyniri (ince rendelenmiş)

25 gr oda sıcaklığında tereyağı

1 tatlı kaşığı siyah tane karabiber

Bir miktar tuz

Hadi, rekor sürede bu lezzeti yakalamak için şu adımları izleyelim:

Spagettileri, bol tuzlu suda, paket üzerinde önerilen süreden 2-3 dakika daha az haşlayın.

Makarna haşlanırken orta boy bir tavayı ısıtın. Siyah tane karabiberleri ekleyip orta ateşte, aromalarını salmaları için 1 dakika boyunca ısıtın.

Isınan karabiberleri bir havanda dövün ve tekrar sıcak tavaya geri gönderin.

Makarnaların haşlandığı sudan 1 fincan nişastalı suyu tavaya ekleyip kaynamaya bırakın.

Makarnaları maşa yardımıyla, süzmeden, damlarken doğrudan karabiberli suyun olduğu tavaya alın.

Tavada dairesel hareketlerle makarnaları merkezde çevirin. Makarnaların nişastasını salması için yaklaşık 1,5-2 dakika boyunca dairesel hareketlerle pişirmeye devam edin.

Bu sırada başka bir kapta, ince rendelenmiş yumuşak peynirle oda sıcaklığındaki tereyağını bir kaşık yardımıyla macun kıvamına gelene kadar yoğurun.

Bu karışıma makarnanın haşlama suyundan yarım kaşık ekleyip, peynir krema gibi yumuşak bir macun olana kadar karıştırın.

Tavayı ocaktan alın; kaynamanın durması ve işlemin ocak dışında yapılması kritik bir nokta.

Hazırladığınız peynir karışımını makarnaya ekleyin. Maşa ile dairesel hareketlerle karıştırın. Eğer gerekirse, daha zengin bir sos için çok az miktarda makarna suyu ekleyerek o ipeksi ve kremsi dokuyu yakalayın.

Servis aşamasında tabağa birkaç damla zeytinyağı gezdirin, üzerine ekstra karabiber serpin ve dileyenler için biraz daha ince rendelenmiş pecorino romano ekleyerek servis yapın.

Evde restoran kalitesinde bir tabak çıkarmak bu kadar basitken hala dışarıdan sipariş veren var mı?