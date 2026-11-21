Eğlence

Dizi sektöründe reklam gelirleri krizi derinleşiyor. Reklam bütçelerindeki daralma yapım şirketlerinin bütçe planlamalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Ay Yapım, dün itibarıyla "Sevdiğim Sensin", "Ömür Usta" ve "Başkalarının Hayatı" dizilerinin ekiplerine yüzde 15 oranında ücret indirimi uygulanacağını bildirdi. Kesintiler sadece yayındaki yapımlarla sınırlı kalmadı. Kanal D'de yayınlanması beklenen ve henüz izleyiciyle buluşmamış olan "Susuz Yaz" dizisinin ekibiyle daha önce anlaşılan ücretlerde de yüzde 15'lik indirime gidildi.

Aslında bu rüzgar yeni esmedi; sezon başında bütçe artışı yapılmayan ilk yapımın "Teşkilat" olduğu belirtiliyordu. Ancak reklam gelirlerindeki düşüşle beraber bu durum artık farklı projelere de sıçramış durumda.

Adana'da çekimleri gerçekleştirilen "Susuz Yaz" dizisinin aralık ayının başında ekranlara gelmesi planlanıyor. Fakat dizi daha başlamadan sektördeki bu finansal krizin etkilerini hissetmiş oldu.