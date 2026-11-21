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Oyuncu Ünsal, fıstık yeşili saten elbisesini beline bağladığı pembe hırkayla tamamlayarak oldukça iddialı bir tercih yaptı. Bu alışılmadık renk tercihi sonrası gelen 'Hollywood esintisi' yorumlarını da cevapsız bırakmadı. Zıt renklerin hoşuna gittiğini belirten Ünsal, arada böyle giyinmeyi sevdiğini söyledi.

Moda konusunda genç kızlara da seslenen Ünsal, "Nasıl hissediyorlarsa öyle giyinsinler. Hoşlarına gidiyorsa hemen yapsınlar" diyerek herkesi kendi tarzını yaratmaya teşvik etti. Açıkçası fıstık yeşili ve pembe yan yana gelince biraz riskli bir kumar olmuş ama Ünsal'ın özgüveni ve 'ben sevdim' tavrı kombini kurtarmış diyebiliriz. Kim ne derse desin, moda dediğin zaten kuralları yıkmak değil mi?