Ayça Tekindor'dan şok itiraf: 10 yıllık sevgilisi tarafından aldatıldığını açıkladı

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Müzisyen Ayça Tekindor, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. 10 yıllık hayat arkadaşı Yıldıray tarafından aldatıldığını duyuran Tekindor, olayın detaylarını X üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Tekindor, Yıldıray'ın kendisini aldattığını, aldatmayı da beceremeyip bir kızı hamile bıraktığını açıkladı. Olayın mart ayında yaşandığını belirten ünlü isim, 10 yaşındaki kedilerinin ameliyata gireceğini belirten Tekindor, aylar sonra eski sevgilisini aradığını ancak engellendiğini söyledi. Dükkandan ulaştığında ise kendisine "bir daha burayı arama" denildiğini aktardı.

Ayça Tekindor, paylaşımını "Hiçbir erkeğe güvenmeyin ağabey!" diyerek bitirdi. Tekindor, usta oyuncu Çetin Tekindor'un yeğenidir.

Kendi albümlerinin yanı sıra Yeşim Salkım gibi isimlerin vokalistliğini yapan, VJ'lik ve oyunculuk deneyimi olan Tekindor, 1972 doğumludur.