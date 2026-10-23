Melek Mosso'nun nazar savar yöntemi: Kulağının arkasına kara sürüyor

Eğlence

Melek Mosso, Kıbrıs'taki konserinde nazara olan inancını ve sahneye çıkmadan önce uyguladığı sıra dışı yöntemi hayranlarıyla paylaştı. Hayatını ön planda yaşadığı ve çok paylaşım yaptığına dair gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, her sahne öncesi kulağının arkasına kara sürdüklerini açıkladı.

Bu yöntemi annesinin tavsiyesi üzerine uyguladığını belirten Mosso, kara sürmenin nazarı kovduğuna inandığını söyledi. Sadece bununla da yetinmeyen sanatçı, sahne öncesi kendisinin ve asistanının sürekli dua okuduğunu da ekledi. Yani sahneye çıkmadan önce tam bir koruma kalkanı oluşturuluyor diyebiliriz.

Melek Mosso sadece nazarla değil, sosyal medyanın karanlık yüzüyle de uğraşıyor. Sosyal medya üzerinden gelen olumsuz yorumların kendisini etkilediğini ve zaman zaman kırıldığını dile getiren şarkıcı, insanların mutsuz uyanıp başkalarını mutsuz etmeye çalıştığını düşünüyor. Kendisini tanımayanların eleştirilerini dert etse de, kendi kendine "Dur sakin ol Melek" diyerek durumu yönetmeye çalıştığını anlattı.

Sizce kulağın arkasına kara sürmek gerçekten işe yarar mı yoksa sadece bir şehir efsanesi mi?